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08.02.2018 - 22:00 | | AA

Isaiah Thomas, Lakers'ta!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Isaiah Thomas'ı takasla kadrosuna kattı.

Isaiah Thomas, Lakers'ta!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Isaiah Thomas'ı takasla kadrosuna kattı.

Lakers, gerçekleşen takasla Isaiah Thomas, Channing Frye ve Cavaliers'ın 2018 yılındaki 1. tur draft hakkını alırken, Larry Nance Jr ve Jordan Clarkson ise Cavaliers'ın yolunu tuttu.

Boston Celtics'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Isaiah Thomas, geçen yıl ağustos ayında Cavaliers'a transfer olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve Cavaliers ile 15 maça çıkabilen Thomas, takımında 14,7 sayı, 4,5 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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