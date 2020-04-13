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13.04.2020 - 10:13 | | Skorer

Işıl Alben'den Pondexter'a olay cevap!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben'den Fenerbahçeli eski yıldız Cappy Pondexter'a yanıt...

Işıl Alben'den Pondexter'a olay cevap!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cappy Pondexter'ı sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Pondexter'ın FB TV'de geçtiğimiz yıllardaki röportajda söylediği "Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız" sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" şeklinde paylaşım yaptı.

Galatasaray, 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde yenerek Euroleague'i müzesine götürmüş tarihte bir ilki başarmıştı. 

Işıl Albenden Pondextera olay cevap

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