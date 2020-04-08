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08.04.2020 - 10:25 |

Işıl Reçber: Doktorlar canla başla çalışıyor

Corona virüs tedavisi tamamlanan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in son durumuyla ilgili eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi.

Corona virüs nedeniyle 11 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in durumu ile ilgili eşi Işıl Reçber sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"Ne güzel bir gün, Allah'ım sana şükürler olsun" diyen Işıl Reçber, "11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Allah'ım sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın. Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah'ım. Doktorlar canla başla çalışıyor" ifadesini kullandı.

FARKLI TEDAVİ YOK
Rüştü'nün tedavi şeklini de açıklayan Işıl Reçber, "TC Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan bir tedavi protokolü var. Farklı ilaç veya tedavi şekli yok.Vücudun gücü devreye giriyor orada. Virüs mü, güçlü sizin vücudunuz mu?" dedi.

Işıl Reçber: Doktorlar canla başla çalışıyor

Işıl Reçber: Doktorlar canla başla çalışıyor

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