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HaberlerMagazin Haberleri Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi tepki çekti
16.04.2020 - 09:10 | | Takvim

Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

Işıl Reçber'in eşi geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Rüştü Reçber için dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

Eski milli file bekçisi Rüştü Reçber'in geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi sevinç yaratmıştı. 46 yaşındaki efsane kalecinin eşi Işıl Reçber'in kebaplı yaş günü partisi düzenlemesi tepkilere neden oldu. 

Işıl Hanım'ın böyle bir dönemde dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi, yine eleştirildi. Sosyal medyada sert eleştirilen alan Işıl Hanım, bu konuda sessiz kalmaya tercih etti.

Işıl Reçber eşi için doğum gününde Instagram'da şu mesajı yazmıştı: "İyi ki doğdun, iyi ki bizim babamız, benim hayat arkadaşım oldun… Bugün evde bizimle olman bile çok anlamlı. Şükürler olsun Allahıma. Seni çok seviyoruz."

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Işıl Reçberin kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

 

Işıl Reçberin kebaplı yaş günü partisi tepki çekti

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