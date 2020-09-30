İskoçlar yazdı! ‘Ianis Hagi’nin ilk aşkı Galatasaray’

İskoç basını, bugün Glasgow Rangers forması giyen, Galatasaray’ın efsanesi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’nin, Cim-Bom ile gönül bağı olduğunu yazdı. Haberde, “Galatasaray, İstanbul doğumlu Ianis Hagi’nin ilk aşkı ve bir gün formasını giymeyi hayal ettiği takım. Steven Gerrard, perşembe günü Hagi’yi ilk 11’de oynatacak bu yüzden Motherwell maçında yedek kulübesinde başlatıp dinlendirdi” ifadeleri kullanıldı.