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12.02.2020 - 08:14 |

Islam Slimani paylaşılamıyor!

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan golcü oyuncu Islam Slimani, dünya devlerini peşine taktı.

Tolga Üsküplüoğlu / Skorer

Fenerbahçe'den gönderilen yıldızlar arasında en büyük değişimi gösteren isim olan Islam Slimani, Monaco'ya transfer olduktan sonra deyim yerindeyse Fransa'da adeta kendini buldu.

Geçtiğimiz sezon başında Leicester City'den kiralanan ve yaz transfer döneminde Ligue 1 ekibi Monaco'ya transfer olan Slimani, oynadığı 15 mücadelede 8 gol 7 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

Cezayirli yıldızın ortaya koyduğu bu performans göz doldururken, oyuncuya şimdilerde Premier Lig ve La Liga'dan talipler olduğu öğrenildi.

"HARİKA OYUNCU"

Fransa Ligue 1 takımlarından AS Monaco Teknik Direktörü Robert Moreno, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan futbolcuları Islam Slimani hakkında açıklamalarda bulundu.

Robert Moreno, Slimani için; "Islam Slimani harika bir oyuncu. Monaco'ya döner dönmez bunu söyledim. Müthiş bir hücum hattımız var. Slimani'nin de yeniden gol ve goller atmasına çok sevindim" yorumunu dile getirdi.

Islam Slimani paylaşılamıyor

Islam Slimani paylaşılamıyor

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