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26.12.2020 - 00:09 |

Islam Slimani'nin yeni adresini duyurdular!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Islam Slimani, Leicester'de istediği forma şansını bulamadı. Kiralık olarak gittiği Monaco'da başarılı bir görüntü sergileyen 32 yaşındaki forvetin yeni adresi Saint-Etienne olacak.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki forvet, Saint-Etienne ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sonra Monaco'da kiralık olarak forma giyen Slimani, o dönemde performansıyla beğenildi. Cezayirli oyuncu yeniden döndüğü Leicester'da ise ligde sadece 19 dakika süre alabildi.

Saint-Etienne arasında görüşmeler devam ediyor
L'Equipe'in haberine göre, Slimani ile Saint-Etienne arasında görüşmeler devam ediyor. Tek soru işareti Cezayirli forvetin Leicester'da aldığı maaş oldu.

Fransız kulübünün, aylık brüt 380 bin euro maaş kazanan oyuncunun maliyetini karşılaması imkansız ancak Slimani'nin maddi fedakarlık yapması bekleniyor. Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun, devre arasında yeni takımına imza atması bekleniyor.

Islam Slimaninin yeni adresini duyurdular

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Islam Slimaninin yeni adresini duyurdular

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