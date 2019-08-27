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HaberlerRizespor Haberleri İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"
27.08.2019 - 20:36 | | İHA

İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, El Kebir’in statta unutulduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim” şeklinde konuştu.

İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"
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El Kebir hakkında tesiste unutuldu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, takım otobüsünün kalkacağı saatte otobüste olmadığı için kendisinin şoföre gitmesini söylediğini dile getiren Kartal, “Maçta ‘El Kebir’i unuttuk uyuya kaldı’ diye haberler çıktı. Öyle bir şey yok. Burada kim olursa olsun, maça giriş saatimiz belli, 6’ya 20 kala otobüs hareket edecek denilmiş. Bütün oyunculara haber gitmiş. Yazılmış, plan program belli. Biraz beklettim aracı, baktım 1 kişi eksik, El Kebir, otobüs şoförüne yürü dedim, hareket et. Bu benim disiplinimdir, kimseye bu konuda taviz vermem. Bu yanlış anlaşılmasın" şeklinde konuştu.

El Kebir’in sakatlığı ile transfer çalışmalarının daha farklı bir boyut kazandığının altını çizen Kartal, “Bir tane santraforumuz vardı El Kebir, ayağı kırıldı. Böyle olunca stoper transferimizden vazgeçtik. Hem kulübün ekonomisini düşünerek ekstra bir maliyet olmaması için, ön tarafa belki 2 tane santrafor 1 tane kanat almayı düşünüyoruz. Az bir zaman kaldı. Bu zaman içerisinde artık bitmesi lazım. Bende bekliyorum. Bazı oyuncuların isimlerini bende yönetime verdim. Çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş deplasmanından puanla geriye dönmek istediklerini dile getiren İsmail Kartal, “Kendi evinde iyi oynuyorlar. Kendi taraftarının vermiş olduğu sinerji ve coşkuyla. Göztepe maçını izledik. 40-42’inci dakikaya kadar Göztepe çok fazla pozisyon vermedi. Bu tip takımlara karşı en ufak bir ayrıntıyı bile çok çabuk değerlendirebiliyorlar. Biz de elimizdeki mevcut oyuncularla oradan puan veya puanları almak için gideceğiz. Moralli gidiyoruz, oyuncularıma güveniyorum. İyi çalıyoruz. Tabii ki futboldur Beşiktaş ile oynuyoruz. Oradan alacağımız puanlar bizim moralimizi daha da yükseltecektir. Ligin içerisindeki yürüyüşümüz ile ilgili camiamıza daha iyi bir öz güven katacaktır. Bizde orada en iyi şekilde oynayarak moralli bir şekilde milli maç arasına girmek istiyoruz” dedi.

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