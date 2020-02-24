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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İsmail Kartal: "Beni sosyal medya gönderemez"
24.02.2020 - 23:21 | | DHA

İsmail Kartal: "Beni sosyal medya gönderemez"

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Beni sosyal medya gönderemez"
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların kendisini istifaya davet etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Rizeli olduğunu vurgulayan Kartal, herkesin Çaykur Rizespor armasına saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Bugün Rizesporun en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana 'İstifa' diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez"

dedi.

İsmail Kartal: Beni sosyal medya gönderemez

 

 
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