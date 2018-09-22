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HaberlerAnkaragücü Haberleri İsmail Kartal: “Biz bugün taktik disiplinle kazandık”
22.09.2018 - 00:09 | | İHA

İsmail Kartal: “Biz bugün taktik disiplinle kazandık”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Biz bugün taktik, disiplinle kazandık” diye konuştu.

İsmail Kartal: “Biz bugün taktik disiplinle kazandık”
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Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında, BB Erzurumspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Biz bugün taktik, disiplinle kazandık” diye konuştu.

İsmail Kartal, “Rakibimizin çok fazla gol atamadığını biliyorduk. Kanatlardan gol arayacaklarını biliyorduk. Erken kırmızı kart gördük. Kenardan oynamalarına karşı önlem almaya çalıştık. Dünya Kupası'nda zaman zaman 5’li sistemle başarılı olan takımları gördük. Bugün de ikinci yarı bir baskı yedik. Bunu bilerek yaptık, merkezde uzun adamlarla savuşturup 5-3-1 gibi oynadık, planlarımız tuttu. Taktik, disiplinle kazandık. 85 dakika 10 kişi mücadele ettik. Oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdiler. Son dakika gelen golle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 10 puanımız oldu. Hala eksiklerimiz var. Tam değiliz. 4 tane oyuncumuz sakattı. Bu oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla daha iyi olacağız. 6 maç, 10 puan. İyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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