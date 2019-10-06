İsmail Kartal: "İstifa diye bağrılmasını hak etmedim"

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarın tepkisi ile ilgili "Mağlup olunca takımın sorumlusu benim. Bana tepki koyacaklar. Onları üzdüğümüz için ben daha üzgünüm. Merak etmesinler biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve öne geçmeyi de başardıklarını belirtti.

Öne geçtikten sonra net fırsatları değerlendiremediklerine dikkati çeken Kartal, şöyle devam etti:

"İkinci golü bulsak maçı koparıp farklı kazanabilirdik. Hakemler hakkında bugüne kadar çok fazla konuşmadım. Net penaltımız 1-0 öndeyken verilmedi. VAR'a bile gidilmedi. Tekrar tekrar izledik. Net penaltı. Topun dönüşü bize gol. Toparlanamadan ikinci golü yedik ve kaybettik. Bugün Rizespor olarak mağlubiyeti hak edemedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu mücadelenin karşısında taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz."

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i yakından tanığını aktaran Kartal, "İyi bir hakemdir. Fakat pozisyonu neden atladılar, VAR'a neden gitmediler, anlamış değilim. Birkaç haftadır ufak ufak maçlarda bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Milli araya girdik. Toparlanıp ayağa kalkacağız. Çok çalışarak önümüze bakacağız." diye konuştu.

Trabzonspor'un çok kolay pozisyon bulan bir ekip olduğuna işaret eden Kartal, "Trabzonspor takımı şampiyonluk yarışında bu ülkede en rahat gol pozisyonuna giren ekip. Pas ve hücum eden bir ekip. Taktiksel anlamda topu onlara bıraktık. İyi mücadele ettik. Biz sadece ikinci golü bulamadık. Rakip takım iyi pozisyon alarak mücadele etti. Penaltı verilse belki 2-0 ve coşku ile maçı farklı kazanacağız. Hakemlerin arkasına sığınmıyorum ama bu mücadelenin hakkı bu değildi." ifadelerini kullandı.

Taraftarın istifaya çağırması ile ilgili ise Kartal, şunları kaydetti:

"Taraftarın tepkisi normaldir. Türkiye'de algı çok önemli. Onlara hak veriyoruz. Mağlup olunca birine tepki koyacaklar. Bu tepkiyi bana koydular. Bugün bu tepkiyi almayı ben hak etmedim. Bugün 'İstifa' diye bağrılmasını hak etmedim. Bu mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Onlara saygı duyuyorum. Bana 'istifa' diye gittiğim yerlerde bağırıp sonra 25 bin kişi stadı terketmeden 'Gitme.' diye pankart açtılar. Onlara teşekkür ediyorum. Mağlup olunca takımın sorumlusu benim. Bana tepki koyacaklar. Onları üzdüğümüz için ben daha üzgünüm. Merak etmesinler biz elimizden geleni yapacağız."