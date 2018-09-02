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HaberlerAnkaragücü Haberleri İsmail Kartal: "Kaçırdığımız penaltıdan sonra demoralize olduk"
02.09.2018 - 22:02 |

İsmail Kartal: "Kaçırdığımız penaltıdan sonra demoralize olduk"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, son dakikada attıkları golün galibiyete yetmediğini ifade ederek, "İlk yarıda kaçan golden sonra demoralize olduk" dedi.

İsmail Kartal: "Kaçırdığımız penaltıdan sonra demoralize olduk"
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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip Kasımpaşa’yı iyi analiz ettiklerini ifade eden deneyimli teknik direktör, "Maça kontrollü başladık penaltı kazandık. Dengede giderken kaçırdığımız penaltıdan sonra demoralize olduk. Yediğimiz golden sonra ikinci yarıda hamlelerle 2. gole kadar kontrol bizdeydi. İki-üç tane net pozisyon kaçırdık. Rakip kaleci kurtardı. Bu kadar atak ve kaçan gollerden sonra demoralize olduk ama maçı bırakmadık. Son dakikada attığımız gol galibiyete yetmedi. Sonuç olarak 3 puan kaybettik. Eksiklerimiz var ve takım savunması anlamında sıkıntılarımız var. Milli maç arasında inşallah iyi çalışarak bu sorunumuzu gidermeye çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum kendi oyuncularım da ellerinden geleni yaptı. Saha içinde birbirini yeni tanıyan oyuncularımız var. Zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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