Ä°smail Kartal: "KazanamÄ±yorsanÄ±z kaybetmeyeceksiniz"

Ä°ttifak Holding Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, SÃ¼per Lig'in 15. haftasÄ±nda 1-1 beraber kaldÄ±klarÄ± Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "KazanamÄ±yorsanÄ±z kaybetmeyeceksiniz. BugÃ¼n de kaybetmedik." dedi.Â

Kartal, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, geÃ§en hafta galip geldikleri iÃ§in morallerinin yÃ¼ksek olduÄŸunu, o yÃ¼zden de maÃ§a iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lk 15 dakikada bir gol bulduklarÄ±nÄ± ifade eden Kartal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ä°ki tane de yÃ¼zde yÃ¼z gol kaÃ§Ä±rdÄ±k. Bu golleri atabilseydik, maÃ§Ä± kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Ã‡aykur Rizespor'un baskÄ±lÄ± oyunu karÅŸÄ±sÄ±nda biraz geri Ã§ekildik. Ã‡aykur Rizespor'un da pozisyonlarÄ± vardÄ±. Ä°lk devreyi 1-0 Ã¶nde kapattÄ±k. Ä°kinci yarÄ± oyunu dengeledik ama duran toptan beklemediÄŸimiz bir gol yedik. Sakat ve hasta oyuncularÄ±mÄ±z nedeniyle takÄ±mda rotasyon yapamÄ±yoruz. Hep aynÄ± oyunculara yÃ¼klendiÄŸimiz iÃ§in yÃ¼k daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yapamÄ±yoruz. OyuncularÄ±mÄ±z ellerinden geleni yaptÄ±, maÃ§ 1-1 berabere bitti. KazanamÄ±yorsanÄ±z kaybetmeyeceksiniz. BugÃ¼n de kaybetmedik. Kazanabilirdik de. Bir puan iÃ§in oyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum."Â





Tomas: "1 puanla ayrÄ±lmak da fena deÄŸil"Â

Ã‡aykur Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Stjepan Tomas, Konya deplasmanÄ±n zor geÃ§eceÄŸini bildiklerini ve ona gÃ¶re hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

MaÃ§a kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve duran toptan kÃ¶tÃ¼ bir gol yediklerini anlatan Tomas, "Ä°lk yarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda toparladÄ±k, gÃ¼zel paslar da yaptÄ±k. Ä°kinci devreye daha iyi baÅŸladÄ±k. Hem kenardan hem de merkezden hÃ¼cum yaptÄ±k. Gol de attÄ±k. AyrÄ±ca 2-3 tane daha pozisyona girdik ancak deÄŸerlendiremedik. Zorlu Konyaspor deplasmanÄ±ndan 1 puanla ayrÄ±lmak da fena deÄŸil." diye konuÅŸtu.

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