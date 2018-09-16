İsmail Kartal: "Net pozisyonlar vermedik"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde, Akhisarspor'a net pozisyonlar vermeyerek maçı 1-0 galip tamamladıklarını söyledi.



Kartal, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Akhisarspor'un son 5-6 yıldır ligde nasıl futbol oynadığını bildiğini belirtti.



İlk yarı golden sonra ikinci bölge savunması yaptıklarını ifade eden Kartal, şöyle konuştu: "Rakip çok fazla geldi gibi görünse de net pozisyonlar vermedik. İkinci yarı Saffet çok önemli bir hamle yaptı. Çift santrfora dönerek iki oyuncu değişikliği birden yaparak arkayı üçledi. Bir iki pozisyon vermedik ama vermeye yakın bir sinyal, bir mesaj verdiler bize. Hemen onun akabinde hamleye hamleyle cevap verdik." Kartal, yaptıkları hamlelerle oyunun dengeli gitmesini sağladıklarını kaydetti.



Susic: "İyi pozisyonlar bulduk"

Akhisarspor Teknik Direktörü Saffet Susic de maça galibiyet hedefi ile geldiklerini belirterek, erken yedikleri golün her şeyi değiştirdiğini söyledi.



Erken gelen golden sonra maçı istedikleri gibi devam ettiremediklerini aktaran Susic, ikinci yarı Ankaragücü'nden daha iyi oynadıklarını dile getirdi.



Takımının üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Susic, "İyi pozisyonlar bulduk ama Ankaragücü 1-0'dan sonra kendi alanına çekildi, bize de boş alan bırakmadı. Bizim için önemli karşılaşmalardan birisi bu maçtı. Bundan sonra 5 veya 6 futbolcuyu değiştirmek zorundayım." diye konuştu.