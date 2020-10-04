Ä°smail Kartal: OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum

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Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal,Â BeÅŸiktaÅŸ galibiyetinden sonra moralli olarak Denizlispor maÃ§Ä±na hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KarÅŸÄ±laÅŸmada 4 tane yÃ¼zde 100'lÃ¼k gol pozisyonlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu kaydeden Kartal, "Ä°kili mÃ¼cadelelerden 89 tanesinden 49 tanesini biz kazandÄ±k. SÄ±cak havaya raÄŸmen gerÃ§ekten fizik olarak da 65-70'inci dakikalardan sonra yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸiklikler ve hamlelerle de oyuna hakim olduk. Son dakikada yÃ¼zde 100Â bir gol pozisyonumuz daha vardÄ±, onu deÄŸerlendiremedik. SonuÃ§ olarak buradan 3 puan almayÄ± hedefliyorduk. Ama 3 puan alamÄ±yorsak en kÃ¶tÃ¼ 1 puanla ayrÄ±lmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. Bu iyi mÃ¼cadele ve taktiksel disiplinle oyuncularÄ±mÄ±n verdikleri gÃ¶revleri yerine getirdiÄŸi iÃ§in onlarÄ± tebrik ediyorum" dedi.

"DAHA Ä°YÄ°SÄ°NÄ° YAPACAÄžIZ"

Her geÃ§en gÃ¼n daha iyi bir takÄ±m olduklarÄ±nÄ± ve geliÅŸmeye devam ettiklerini ifade eden Kartal, "TakÄ±ma yeni katÄ±lmamÄ±za raÄŸmen 3 haftalÄ±k bir periyotta oyuncularÄ±mÄ±n geliÅŸimini gÃ¶rmek beni Ã§ok mutlu ediyor. Bu geliÅŸimlerini saÄŸlayabilmemiz iÃ§in biz de hep beraber Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve daha iyisini nasÄ±l yapabiliriz diye ekibimle birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. OyuncularÄ±ma tekrar teÅŸekkÃ¼r ediyorum. SonuÃ§ta bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1 puan iÃ§in Ã§ok mutluyum" diye konuÅŸtu.

ROBERT PROSINECKI: MÃœCADELE UMUT VERÄ°CÄ°

Denizlispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Robert Prosinecki ise zor bir maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "MÃ¼cadeleye iyi hazÄ±rlandÄ±k. TakÄ±m olarak iyi mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. 1 puandan daha fazlasÄ±nÄ± istiyorduk. VerdiÄŸimiz mÃ¼cadele umut verici. Herkes kazanmak istedi. BirkaÃ§ tane ÅŸans bulduk. Daha fazla ÅŸans bulabilir ve deÄŸerlendirebilirdik. Bununla alakalÄ± 2 haftalÄ±k bir sÃ¼recimiz var. Gerekli analiz ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p istediÄŸimiz futbolu ortaya koyabilmek iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Benim beklentimin altÄ±nda bir performans gÃ¶steriyoruz. Bizim takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n kalitesi Ã§ok yÃ¼ksek. Bu kadar kaliteli futbolcular olup da bu kadar az Ã¼retmek gÃ¼zel deÄŸil. Bunu daha iyi yapabilmek iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ve geliÅŸtirmeleri yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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