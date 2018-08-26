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HaberlerAnkaragücü Haberleri İsmail Kartal: "Rakip bir kere geldi, o da gol oldu"
26.08.2018 - 23:57 | | AA

İsmail Kartal: "Rakip bir kere geldi, o da gol oldu"

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İsmail Kartal: "Rakip bir kere geldi, o da gol oldu"
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, yeni bir takım kurduklarını ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu takımın, büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, hafta içi yaptıkları analizlerde, rakiplerinin özellikle sağ kanattan etkili olduğunu tespit ettikleri vurgulayarak, "İlk yarıda bu bölgeyi iyi kapatamadık. Maça farklı bir sistemle başladık. Geriye yaslandık ve bundan dolayı da gol yedik. Geçen seneden gelen bir karakterimiz var. Geriye de düşsek maçı ve oyunu bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladıklarını hatırlatarak, "Rakibin üzerinde baskı kurarak, üzerimize gelmelerini engellemek istedik ve planımız da tuttu. İkinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Rakip bir kere geldi, o da gol oldu. Trabzonspor, şampiyonluğa oynayan ve iyi oyunculara sahip bir takım. Son dakikada da olsa attığımız golle 1 puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

İkinci yarıları iyi oynayan takımın hep MKE Ankaragücü olduğunu dile getiren Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. İyi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu takımın büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz. Oyuncularım da başarılı olmak ve taraftarı mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, hakemin performansıyla ilgili yöneltilen bir soruyu ise, "Hakemlik bir konu yok. Varsa biz konuşmalıyız." şeklinde yanıtladı.

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