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HaberlerRizespor Haberleri İsmail Kartal: "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu"
15.09.2019 - 21:00 | | AA

İsmail Kartal: "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu"

Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu" dedi.

İsmail Kartal: "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu"
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Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Biz de hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi. 

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında evlerinde kazanmak için hazırlandıklarını ve maça da iyi başladıklarını belirtti. 

İlk yarı üç net pozisyonları olduğunu aktaran Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Biz de hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik. İkinci yarıda üçüncü bölgede topu tutarak üretken olmak istedik ama bunu başaramadık. Göztepe bir puan için gelmişti ve 'Atabilirsek üç puanla döneriz.' düşüncesiyle oynadı. Bazı hızlı oyuncuları vardı. Biz de bunu bilerek arkayı fazla boş bırakmadık. Defansif paylaşımımız gayet iyiydi. İleride çok fazla pas hatası yaptık. Kısır bir maç oldu. Sonuçta bir puan aldık." diye konuştu.

 Rakip takım oyuncularının maç boyunca oyunu yavaşlattığını savunan Kartal, "Bu kadar niyetleri belli olan oyunculara hakemler müsamaha göstermemeli. Eğer futbolu geliştirmek istiyorsak hakemlerimiz de bunu süzüp buna göre davranması gerekir. Buna göre faul ve kart kararları daha etkili olur." şeklinde konuştu.


Tamer Tuna: "İki takım adına da üst düzey bir maç oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Rize'ye 1 puanla geldiklerini rakiplerinin ise 3 haftada 7 puan toplamadığını söyledi. Rize'ye kazanmak için geldiklerini rakibe hissettirmek istediklerini belirten Tuna, "İleride baskı yaptık. Ön bölgede topa sahip olduğumuzda kullanabileceğimiz pasör ve dikine oynayabilecek oyuncularımızla geçişleri tam gerçekleştiremedik ama iyi bir takım oyunu oynadık. Üç haftadır gol atamıyoruz, penaltıda kaçırmıştık. Bunu bu hafta da gerçekleştiremedik ama neler yapabileceğimizi ben biliyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Oyuncu dizilişi ile bazı değişiklikler yaptıklarına dikkati çeken Tuna, "Rize bizi iyi analiz etmiş. Hep bekleyerek oynadı. Sahayı takım halinde kullanırken bekleri ile iyi çıkan ve sonuçladıran bir ekibe karşı oynadık. Biz de iyi analiz ettiğimiz için topa sahipken pozisyonları çok doğru aldık. Çok pozisyon zenginliği olmayan mücadelesi ve oyun disiplini iki takım adına da üst düzey bir maç oldu. Oyuncu bireyselliği yaratıcı anlamında ortaya çıkmayınca maç 0-0 bitti." ifadelerini kullandı.

Hakemleri eleştirmekten yana olmadığına değinen Tuna, "Penaltının iptali pozisyonunda kameralar çok farklı açılardan değerlendiriyor ve VAR var. Sahadaki sarı kartlar dikkat çekici. Rakibe de bize de basit kartlar oldu. Bunlar eleştirilebilir." yorumunu yaptı.

 

 

İsmail Kartal: Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu

 
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