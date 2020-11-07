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HaberlerKonyaspor Haberleri İsmail Kartal: "Sakatlara rağmen hiç paniklemedim"
07.11.2020 - 21:47 |

İsmail Kartal: "Sakatlara rağmen hiç paniklemedim"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Sakatlara rağmen hiç paniklemedim"
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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"7 haftadır kazanmayı hak eden taraf bizdik. 7 tane sakat ve hasta oyuncularım olmasına rağmen hiç paniklemedim. Tüm oyuncularım değerli. Hafta başından beri onlarla çalışarak, yoğunlaşarak, iyi analiz ederek çalıştık."

"F.Bahçe'nin 3. bölgede baskı yapmadığını biliyorduk. Geriden oyun kurarak, takım boyunu uzatarak, risk alarak oynadık. F.Bahçe'nin tek tek, santim santim ne yapacağını çok iyi anlattım. Fenerbahçe'nin akan oyunda değil de duran topta etkili olduğunu biliyorduk."

"Duran topları iyi analiz ettik. Alan savunması yaptık. Bununla birlikte bazı özel görevler verdik. Oyuncularım iyi konsantrelerdi. Rakibe hiç pozisyon vermedik."

"Bu kadar hasta, sakat olmasına rağmen Konyaspor olarak, ben bir teknik direktör olarak iyi futbol oynamaya, kazanmaya çıktık. Bugün buraya kazanmak için geldik. Futbolumuzu oynayalım, keyif alalım, işimizi iyi yapalım. Ben onlara güveniyorum, bunu söyledim. " 

"İyi çalışıyoruz. Bütün veriler elimizde. Oyuncularım bugün çıkıp Konyaspor'a yakışan bir mücadele verdiler. Taktiksel görevlerimin hepsini harfi harfine yerine getirdiler. Bu galibiyetimizi camiamıza ve Konyaspor'un büyük taraftarlarına armağan ediyorum."

"Gerçekten kazanmaya yakın oyunları hep biz oynadık. Başakşehir maçında da öyleydi. Penaltı kaçırıp, 45'te kendi kalemize gol atıyoruz. Gaziantep maçı çok net fırsatlar vardı. Pozisyon vermeden mağlup olduk. İyi oynayıp kaybediyorduk. Oyuncularım taktik olarak görevlerini yerine getirdiler. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu galibiyet armağan olsun."

İsmail Kartal: Sakatlara rağmen hiç paniklemedim

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