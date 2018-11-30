Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri İsmail Kartal: "Türk futboluna armağan edeceğimiz..."
30.11.2018 - 23:14 | | AA

İsmail Kartal: "Türk futboluna armağan edeceğimiz..."

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal bir puanı hak ettiklerini dile getirdi. Kartal, penaltı kurtaran genç kaleci Altay için "Türk futboluna armağan edeceğimiz kaleci Altay takıma moral verdi" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: "Türk futboluna armağan edeceğimiz..."
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Çaykur Rizesporile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, eksikliklere vurgu yaptı. Kartal, Rize'ye 6-7 oyuncudan yoksun geldiklerini aktardı.

Sakat ve cezalı oyuncuları olduğuna dikkati çeken Kartal, "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi. 38 yaşındaki Sedat, 11 kilometre koştu. İlk yarı öndeyken El Kabir golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarsak sonuç çok daha değişik olabilirdi. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı 2-0'i bulsak maçı koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Takım olarak ikinci yarıda geri yaslandıklarını anlatan Kartal, şu değerlendirmede bulundu: "Rakibimiz güzel bir gol attı. Penaltıyı kurtararak, Süper Lig'de ilk kez şans verdiğimiz Türk futboluna armağan edeceğimiz kaleci Altay takıma moral verdi. Arkadaşlarını yönlendirmesi ile takıma güven verdi. Ligde ilk maçı ve 19 yaşında oynattık. Oyunun son bölümünde pozisyonlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir puan aldığımız için mutluyuz. Zaten yeterince eksiğimiz var. Oyuncular birbirine güvenerek mücadele etti. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."

    Nevzat Dindar: Bir mucize olmazsa Belhanda ve Feghouli gidiyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde
      Trabzonspor'da Bayram Bektaş da gündemde
    2. Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
      Son dakika - Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi Ali Palabıyık
    3. Menemenspor Samed Ali'yi alacak
      Menemenspor Samed Ali'yi alacak
    4. Denizlispor'da Onazi bu kez şehirden ayrıldı
      Denizlispor'da Onazi bu kez şehirden ayrıldı
    5. Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor
      Anadolu Efes, Merter'deki tesislerinden ayrılıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip

    Transfer haberleri | Enes Ünal'a sürpriz talip

    Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

    Son dakika | Unai Emery resmen Villarreal'de

    Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar

    Süper Lig'in toplamı Manchester City kadar

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi

    Sıradaki Haber