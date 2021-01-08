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08.01.2021 - 11:25 | | KONYA,(DHA)

İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktörleri İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile de 1.5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

İsmail Kartal'ın oğlu Konyaspor'a transfer oldu
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İttifak Holding Konyaspor, ara transefer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı. İmza töreninde takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ile Doğan Can Gölpek ile  1.5 yıllığına anlaştı. 

İsmail Kartalın oğlu Konyaspora transfer oldu

Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, Norveç 1. Ligi (Eliteserien) takımlarından Viking'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.

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İsmail Kartalın oğlu Konyaspora transfer oldu

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