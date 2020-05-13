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HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Yüksek Fenerbahçe formasını giydi
13.05.2020 - 09:08 |

İsmail Yüksek Fenerbahçe formasını giydi

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi İsmail Yüksek sarı lacivertli formayla poz verdi.

İsmail Yüksek Fenerbahçe formasını giydi
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Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayı giydi.

Formayı giydikten sonra açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yüksek, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'a teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi.

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