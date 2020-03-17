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17.03.2020 - 17:57 |

İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

Türkiye’nin uluslararası espor arenasında başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can 'isopowerr' Yerinde canlı yayında FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta rakiplerine meydan okuyacak. İsopowerr’ın karşılaşmaları bugün saat 19.00’da yayınlanacak.

İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

Oyun hiç bitmesin diyen oyunseverler bu sefer Türkiye’nin uluslararası espor arenasında başarılı temsilcilerinden Red Bull sporcusu İsmail Can ‘İsopowerr’ Yerinde’nin FIFA’daki mücadelelerini canlı olarak izleyebilecek. FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta rakiplerine meydan okuyacak Futbolist takımı oyuncusu, ilk olarak önüne rastgele gelen FUT kartlarından kadrosunu oluşturacak sonrasında ise üst üste 4 maç kazanarak büyük ödülü elde etmeye çalışacak. İsopowerr’ın karşılaşmaları bugün saat 19.00’da twitch üzerinden canlı yayınlanacak.

FUT Draft Nedir?
FIFA Ultimate Team’in en sevilen modu Fut Draft’ta her pozisyon için rastgele 5 oyuncu arasından en uygun seçimi yaparak 23 kişilik kadro kuruluyor. Sonrasında ise en iyi kimyaya sahip 11 belirleyip üst üste 4 maç kazanan oyuncular büyük ödülü elde etmeye hak kazanıyor.

İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor

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