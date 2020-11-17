İspanya - Almanya (CANLI)

UEFA Uluslar Ligi’nde dev maç... A Ligi 4.Grup'ta liderlik mücadelesinde İspanya ile Almanya karşılaşıyor. Almanya'ya liderlik için kaybetmemesi yetecek. İspanya'nın ise mutlaka kazanması gerekiyor.

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Rodri, Canales, Koke, Olmo, Ferran Torres, Morata

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay Gündogan, Kroos, Sane, Werner, Gnabry

ALMANYA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

UEFA Uluslar A Ligi 4. grupta yer alan Almanya çıktığı 5 maçın hiçbirini kaybetmedi. İspanya ile sahasında 1-1 berabere kalan Almanya İsviçre ile oynadığı iki müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Ukrayna ile grupta oynadığı iki maçı da kazanan Almanya 9 puanla ilk sırada yer alıyor

İspanya grupta ilk maçında Almanya ile deplasmanda 1-1 berabe kalırken ikinci maçında Ukrayna'yı 4-0'la geçti. Üçüncü maçında sahasında İsviçre'yi sahasında tek golle geçen İspanya, ilk maçta rahat geçtiği Ukrayna karşısında 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İspanya grupta 8 puanla ikinci sırada yer alıyor