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09.05.2020 - 19:37 | | AA

Ä°spanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabÄ± iptal edildi

Ä°spanya Turu'nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Portekiz etabÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â

Ä°spanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabÄ± iptal edildi
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Yol bisikletinde sezonun en bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ä°spanya Turu'nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Portekiz etabÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â 

Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Portekiz'in Porto, Matosinhos ve Viseu ÅŸehirlerinin belediyeleriyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, Ã¼lkedeki etabÄ±n iptal edilmesi konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

Daha Ã¶nce Hollanda'nÄ±n Utrecht kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan tur baÅŸlangÄ±cÄ± da iptal edilmiÅŸti.Â 

Ä°spanya Bisiklet Turu, 20 Ekim-8 KasÄ±m tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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Ä°spanya Bisiklet Turunun Portekiz etabÄ± iptal edildi

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