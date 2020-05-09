09.05.2020 - 19:37 | | AA
Ä°spanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabÄ± iptal edildi
Ä°spanya Turu'nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Portekiz etabÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â
Yol bisikletinde sezonun en bÃ¼yÃ¼k yarÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ä°spanya Turu'nda, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Portekiz etabÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â
Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Portekiz'in Porto, Matosinhos ve Viseu ÅŸehirlerinin belediyeleriyle yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, Ã¼lkedeki etabÄ±n iptal edilmesi konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â
Daha Ã¶nce Hollanda'nÄ±n Utrecht kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan tur baÅŸlangÄ±cÄ± da iptal edilmiÅŸti.Â
Ä°spanya Bisiklet Turu, 20 Ekim-8 KasÄ±m tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.