Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri İspanya La Liga süresiz olarak ertelendi!
23.03.2020 - 14:33 |

İspanya La Liga süresiz olarak ertelendi!

İspanya La Liga'da maçlar süresiz olarak ertelendi.

İspanya La Liga süresiz olarak ertelendi!

İspanya'da La Liga yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, İspanya Hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.

Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.

İspanya La Liga süresiz olarak ertelendi

Felipe Anderson ve köpeği de evde çalışıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Umut Şenol: Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok

Umut Şenol: Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok

Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart!

Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart!

Sıradaki Haber