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10.05.2020 - 19:34 | | AA

Ä°spanya'da 5 futbolcunun daha testi pozitif çÄ±ktÄ±

Antrenmanlara baÅŸlamak iÃ§in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testine giren Ä°spanya 1. ve 2. futbol ligi futbolcularÄ±ndan 5'inin sonucu daha pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°spanya'da 5 futbolcunun daha testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Ä°spanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara baÅŸlamak iÃ§in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

La Liga kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sonuÃ§larÄ± pozitif olan oyuncularÄ±n durumunun takip edileceÄŸi, tekrar yapÄ±lacak testlerde Ã¼st Ã¼ste 2 kez negatif Ã§Ä±kmasÄ± halinde futbolcularÄ±n antrenmanlara geri dÃ¶nebilecekleri belirtildi.Â 

Test sonuÃ§larÄ± pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.Â 

Ä°spanya'da daha Ã¶nce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.Â 

AÃ§Ä±klanan protokol gereÄŸi bu hafta iÃ§inde antrenmanlara baÅŸlayan takÄ±mlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. AntrenÃ¶rlerin en az 4 metre mesafede olmalarÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilirken, futbolcularÄ±n idman sonrasÄ±nda tesislerde deÄŸil, evlerinde duÅŸ almalarÄ± isteniyor.

Â Ä°spanya 1 ve 2. liglerinde kalan maÃ§larÄ±n oynanmasÄ±na haziran ayÄ±nda baÅŸlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Ä°spanyada 5 futbolcunun daha testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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