Ä°spanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara baÅŸlamak iÃ§in yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

La Liga kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sonuÃ§larÄ± pozitif olan oyuncularÄ±n durumunun takip edileceÄŸi, tekrar yapÄ±lacak testlerde Ã¼st Ã¼ste 2 kez negatif Ã§Ä±kmasÄ± halinde futbolcularÄ±n antrenmanlara geri dÃ¶nebilecekleri belirtildi.Â

Test sonuÃ§larÄ± pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise aÃ§Ä±klanmadÄ±.Â

Ä°spanya'da daha Ã¶nce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.Â

AÃ§Ä±klanan protokol gereÄŸi bu hafta iÃ§inde antrenmanlara baÅŸlayan takÄ±mlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. AntrenÃ¶rlerin en az 4 metre mesafede olmalarÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilirken, futbolcularÄ±n idman sonrasÄ±nda tesislerde deÄŸil, evlerinde duÅŸ almalarÄ± isteniyor.

Â Ä°spanya 1 ve 2. liglerinde kalan maÃ§larÄ±n oynanmasÄ±na haziran ayÄ±nda baÅŸlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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