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07.09.2020 - 00:21 | | AA

İspanya'da Ansu Fati tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 10 maçla devam edildi. İspanya, Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

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UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

İspanyada Ansu Fati tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi:

4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1

İspanya-Ukrayna: 4-0

B Ligi:

3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3

Sırbistan-Türkiye: 0-0

4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0

İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1

C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0

Kosova-Yunanistan: 1-2

D Ligi:

1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1

Malta-Letonya: 1-1

İspanyada Ansu Fati tarihe geçti

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