İspanya'da Julen Lopetegui tepkisi

İspanya Milli Takımı’nda turnuvanın başlamasına saatler kala kovulan teknik direktör Julen Lopetegui için flaş bir açıklama geldi.

Saul Niguez, takımda oyunculara hiçbir şey sorulmadığını belirterek, tepki verdi.

Saul, “Şaşırtıcıydı ve bence kararın biz oyuncularla tartışılması gerekiyordu ama kimse bize sormadı. Lopetegui’nin iki yıl boyunca bizi çalıştırıp kupaya getirdikten sonra bizimle olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.