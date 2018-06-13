MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri İspanya'da Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi!
13.06.2018 - 10:16 |

İspanya'da Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi!

Real Madrid'in Dünya Kupası'nın başlamasına bir gün kala sürpriz bir kararla İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yi takımın başına getirmesinin ardından ülkede büyük tartışmalar başladı. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales basın toplantısı düzenleyerek Lopetegui'yle yolların ayrıldığı resmen açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı.

İspanya'da Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi!
ABONE OL

Skorer Dış Haberler

Real Madrid dünyayı şaşırtan bir kararla İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yle 3 yıllık anlaştığını açıklamıştı. Bu anlaşmanın kabul edilebilir olmadığını ve milli takıma saygısızlık olduğunu belirten İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası'na bir gün kala Lopetegui'yle yolların ayrıldığını açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı.

Basın toplantısından ayrılık kararı çıktı

Bu gelişmeler üzerine İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales bugün saat 12:30'da (TSİ) bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Lopetegui'yle yolların ayrıldığı açıklandı. Rubiales açıklamasında; "Julen Lopetegui ile anlaşmamızı bozmak zorunda kaldık. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Her şey bizim bilgimiz dışında gelişti. İhanete uğradığımızı düşünmüyorum ama karar bu olmalıydı. Sonuç ne olursa olsun eleştiri olacak biliyorum, ama federasyon ve ülke değerleri önce gelir. Lopetegui'nin yerine gelen isim en kısa zamanda açıklanacak.' dedi.

Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi

2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala açıklanan bu kararın ardından milli takımın başına gelecek olan yeni teknik adam merakla beklenirken İspanya, eski Real Madridli Fernando Hierro ile anlaşıldığı açıklandı.
DÜNYA KUPASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA HİERRO OLACAK
Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Fernando Hierro, futbol hayatına nokta koymasının ardından Malaga'da görev aldı ve Real Madrid'te ise antrenörlük yaptı. Ardından Real Oviedo'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 50 yaşındaki Hierro, Lopetegui'nin görevden alınmasının ardından 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın başında yer alacak.
Hierro, 2007-2011 yılları arasında ise İspanya U20 Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İspanyada Lopeteguinin yerine Hierro getirildi

Futbolcular başkanı ikna edemedi

İspanyol basınının haberine göre başta Sergio Ramos olmak üzere bazı milil futbolcular Başkan Rubiales'le özel bir görüşme yaparak Lopetegui'yle yola devam etmek istediklerini açıkladılar. Bütün futbolcuların toplu bir şekilde başkana itiraz ettikleri iddia edildi. Fakat başkan kararını değiştirmedi.

Ramos: 'Burası kulüp değil, gururunu kenara bırak'

Ramos'un başkanla özel konuşarak; 'Burası kulüp değil, biz buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldik. Bütün bu yaşananlar bize zarar veriyor. Eğer bu duruma kızdıysan bile gururunu boşver ve bizi bırak futbol oynayalım.' dediği iddia edildi.

'İhanet..'

Ülke medyasında yer alan haberlere göre; İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Lopetegui'nin bu kararına oldukça sinirlendiği belirtilirken açıklamanın neden turnuva sonrasına bırakılmadığını anlamadığını belirtti. Rubiales'in resmi açıklamadan yalnızca 10 dakika önce anlaşmayı öğrendiğini, bu nedenle ihanete uğradığını söylediği açıklandı.

    Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
    2. Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
      Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
    3. Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"
      Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"
    4. Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"
      Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"
    5. TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0
      TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Akhisarspor'a teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcudan iyi haber

    Akhisarspor'a teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcudan iyi haber

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

    Eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Kattner'e 10 yıl men cezası

    Eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Kattner'e 10 yıl men cezası

    Sıradaki Haber