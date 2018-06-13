İspanya'da Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi!

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Real Madrid dünyayı şaşırtan bir kararla İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yle 3 yıllık anlaştığını açıklamıştı. Bu anlaşmanın kabul edilebilir olmadığını ve milli takıma saygısızlık olduğunu belirten İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası'na bir gün kala Lopetegui'yle yolların ayrıldığını açıkladı. İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nda takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı.

Basın toplantısından ayrılık kararı çıktı

Bu gelişmeler üzerine İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales bugün saat 12:30'da (TSİ) bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Lopetegui'yle yolların ayrıldığı açıklandı. Rubiales açıklamasında; "Julen Lopetegui ile anlaşmamızı bozmak zorunda kaldık. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Her şey bizim bilgimiz dışında gelişti. İhanete uğradığımızı düşünmüyorum ama karar bu olmalıydı. Sonuç ne olursa olsun eleştiri olacak biliyorum, ama federasyon ve ülke değerleri önce gelir. Lopetegui'nin yerine gelen isim en kısa zamanda açıklanacak.' dedi.

Lopetegui'nin yerine Hierro getirildi

2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala açıklanan bu kararın ardından milli takımın başına gelecek olan yeni teknik adam merakla beklenirken İspanya, eski Real Madridli Fernando Hierro ile anlaşıldığı açıklandı.

DÜNYA KUPASI'NDA TAKIMIN BAŞINDA HİERRO OLACAK

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Fernando Hierro, futbol hayatına nokta koymasının ardından Malaga'da görev aldı ve Real Madrid'te ise antrenörlük yaptı. Ardından Real Oviedo'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 50 yaşındaki Hierro, Lopetegui'nin görevden alınmasının ardından 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın başında yer alacak.

Hierro, 2007-2011 yılları arasında ise İspanya U20 Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Futbolcular başkanı ikna edemedi

İspanyol basınının haberine göre başta Sergio Ramos olmak üzere bazı milil futbolcular Başkan Rubiales'le özel bir görüşme yaparak Lopetegui'yle yola devam etmek istediklerini açıkladılar. Bütün futbolcuların toplu bir şekilde başkana itiraz ettikleri iddia edildi. Fakat başkan kararını değiştirmedi.

Ramos: 'Burası kulüp değil, gururunu kenara bırak'

Ramos'un başkanla özel konuşarak; 'Burası kulüp değil, biz buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldik. Bütün bu yaşananlar bize zarar veriyor. Eğer bu duruma kızdıysan bile gururunu boşver ve bizi bırak futbol oynayalım.' dediği iddia edildi.

'İhanet..'

Ülke medyasında yer alan haberlere göre; İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Lopetegui'nin bu kararına oldukça sinirlendiği belirtilirken açıklamanın neden turnuva sonrasına bırakılmadığını anlamadığını belirtti. Rubiales'in resmi açıklamadan yalnızca 10 dakika önce anlaşmayı öğrendiğini, bu nedenle ihanete uğradığını söylediği açıklandı.