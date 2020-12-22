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22.12.2020 - 00:10 | | İlkay DİKİCİ - İdris TİFTİKÇİ - Can EROK / İSTANBUL (DHA)

İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi

İspanyada rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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İspanyada rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Özbey'i taşıyan TC-CJB kuyruk tescilli uçak Las Palmas'tan kalkarak yaklaşık 6 saatlik bir uçuş gerçekleştirdi. Ardından saat 23.00 sıralarında uçak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Özbey kendisini bekleyen 112 Acil Ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.

Galatasaray'dan açıklama
Sarı kırmızlı kulüp Nedim Özbey ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın CEV Kupası son 16 turunda İspanya’nın Las Palmas kentinde karşılaştığı CV Guaguas Las Palmas maçı sonrası rahatsızlanarak İspanya’da tedavi altına alınan Başantrenörümüz Nedim Özbey, gece yarısı Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla İstanbul’a getirildi.

Hocamızın Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını vererek sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunarız.

Tedavisine İstanbul’da devam edilecek olan Nedim hocamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

İspanyada rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiyeye getirildi

İspanyada rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiyeye getirildi

    İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
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