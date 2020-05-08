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08.05.2020 - 10:58 |

İspanya'da sır testler! 5 futbolcu pozitif...

La Liga'nın dönüşü için çalışmalar sürerken 5 futbolcu da pozitif test olduğu aktarıldı. RAC1, isim ve takımların henüz açıklanmadığını vurguladı.

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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunda yeniden sahalara dönmek isteyen İspanya'da liglerde koronavirüs testleri sürüyor. Hafta boyu yapılan testlerin sonuçları gizleniyor.

Katalan radyosu RAC1, yaptığı özel haberde toplamda 5 futbolcuda sonuçların pozitif olduğunu duyurdu. 

Bu 3 futbolcunun La Liga'da olduğu, diğer 2 ismin bir alt ligde oynadığı aktarıldı. Bu pozitif vakalara rağmen antrenmanların süreceği ve belirlenen programın bozulmayacağı dile getirildi.

Şu anda herhangi bir takım ya da futbolcu ismi verilmiyor. La Liga yönetimi tüm test sonuçlarını an be an takip ediyor. Öte yandan Barcelona, takımda kimsede pozitif sonuç olmadığını, herkesin test sonuçlarının negatif olduğunu bildirdi. 

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