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31.03.2020 - 13:02 |

İspanya'dan Rüştü Reçber'e destek

Corona virüs teşhisi konan ve hastanede olan Rüştü Reçber'e İspanya'dan destek geldi. Marca Gazetesi, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, corona virüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderdiyoruz" dedi.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor. Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu.

Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, corona virüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderdiyoruz" diye yazdı.

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı.

Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de anımsatıldı. 

İspanyadan Rüştü Reçbere destek

İspanyadan Rüştü Reçbere destek

 

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