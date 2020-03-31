İspanya'dan Rüştü Reçber'e destek

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor. Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu.

Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, corona virüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderdiyoruz" diye yazdı.

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı.

Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de anımsatıldı.