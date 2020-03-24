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24.03.2020 - 15:47 |

İspanyol hakem: Holgado: İstanbul'a yaymaktan korktum

Fenerbahçe Öznur Kablo-Bourges maçını geçen hafta İstanbul'da yöneten İspanyol hakem Esperanza Mendoza Holgado'dan flaş bir açıklama geldi, "Daha önce maçını yönettiğim bir oyuncuda. koronavirüs çıktı. İstanbul'a yaymaktan korktum" dedi.

İspanyol hakem: Holgado: İstanbul'a yaymaktan korktum
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa ve dünyada yayılan koronavirüs sonrası gözler tüm ülkelere çevrildi. İspanya'da salgını ciddi anlamda yaşayan basketbol hakemi Esperanza Mendoza Holgado, İstanbul'da geçen hafta oynanan Fenerbahçe Öznur Kablo-Bourges Euroleague çeyrek final maçı öncesi yaşadığı korkuyu anlattı.

İspanya basınına konuşan basketbol hakemi, "İspanya'da yönettiğim bir maçta bir sporcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendim. Sonra o sırada İstanbul'a gelmiştim. Çeyrek final maçı öncesi korkum arttı. Kaldığımız otelin odasından hiç çıkmadım.

Maç içerisinde sporcularla yakın temas kurmadım. İstanbul'a virüs yaymaktan çok korktum. Maçtan sonra da hemen önlemleri aldım, insanlara yanaşmadan ayrıldım" dedi.

İspanyol hakem: Holgado: İstanbula yaymaktan korktum

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