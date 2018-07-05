İspanyol Milli Takım teknik direktörlüğü için Xavi iddiası

Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Julen Lopetegui, İspanya Futbol Federasyonu tarafından Real Madrid ile yaptığı transfer görüşmeleri gerekçe gösterilerek kovulmuş ve yerine Fernando Hierro getirilmişti.

Hierro yönetimindeki İspanya ikinci turda ev sahibi Rusya'ya penaltılar sonucunda elenerek Dünya Kupası'na veda etmişti.

İspanyol basını, Milli Takım teknik direktörlüğü için efsane oyuncu Xavi Hernandezi işaret etti.

Yıllarca Barcelona da forma giyen ve futbol hayatını Katar'ın Al-Sadd takımında sürdüren 38 yaşındaki Xavi'nin teknik direktör olmaya sıcak baktığı biliniyor.

Xavi'nin İspanya Futbol Federasyonu'ndan böyle bir teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceği ifade edildi.