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HaberlerTenis Haberleri İspanyol tenisçi Enrique Lopez'e şike suçundan 8 yıl ceza
01.12.2020 - 15:39 | | ANKARA (AA)

İspanyol tenisçi Enrique Lopez'e şike suçundan 8 yıl ceza

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle İspanyol Enrique Lopez'e 8 yıl men cezası verdi.

İspanyol tenisçi Enrique Lopez'e şike suçundan 8 yıl ceza
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TIU'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'un aralık ayında turnuvalardan geçici olarak men edilen Lopez, 1 Aralık 2020'den itibaren 8 yıl süresince tenis faaliyetlerine katılamayacak. 2017'de üç kez şike yaptığı tespit edilen 29 yaşındaki sporcu ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.

Lopez, 2018'in ağustos ayında, erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi olan 154'üncülüğe çıkmıştı.

İspanyol tenisçi Enrique Lopeze şike suçundan 8 yıl ceza

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