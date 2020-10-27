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27.10.2020 - 11:03 | | AA

İspanyol tenisçi Rafael Nadal golfte de iddialı

Tek erkekler dünya sıralamasında 2 numarada yer alan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Balearic Golf Şampiyonası'nda 6. oldu.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal golfte de iddialı
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Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasını kazanarak kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğuna ulaşan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, hünerlerini golf branşında da başarıyla sergiliyor.

Tenise başlamadan önce de amatör olarak oynadığı golfü bırakmayan Nadal, doğduğu İspanya'nın Mallorca adasında düzenlenen Balearic Golf Şampiyonası'na katıldı.

Üç gün süren şampiyonayı 225 puanlık derecesiyle 6. sırada bitiren Nadal, tenisin ardından golf branşında da iddialı olduğunu gösterdi.

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal golfte de iddialı

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