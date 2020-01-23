SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±mda 3'Ã¼ncÃ¼ sezonunu geÃ§iren ve sergilediÄŸi istikrarlÄ± performansla dikkati Ã§eken 30 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu, AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Profesyonel kariyerine Fransa'da baÅŸlayan Chebake, bugÃ¼nlere gelebilmek iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zorluklar Ã§ektiÄŸini dile getirdi.Â Alt liglerde forma giydiÄŸi dÃ¶nemde Ã§ok az para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸka iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§imini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan FaslÄ± futbolcu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Her futbolcunun kariyerinde zorluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemler vardÄ±r. Benim de oldu. Fransa'da 7-8 sene 4'Ã¼ncÃ¼ ve 6'ncÄ± liglerde oynadÄ±m. YavaÅŸ yavaÅŸ kendimi geliÅŸtirerek bu seviyeye geldim. Fransa'da alt liglerde oynarken bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k paralar vermiyorlardÄ±. Mecburen Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk. Hem Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum hem de futbolumu oynuyordum. AynÄ± zamanda antrenÃ¶rlÃ¼k lisansÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum Ã§Ã¼nkÃ¼ spor hocasÄ± olmak istiyordum. Kendi paramÄ± kazanÄ±yordum. Yol masraflarÄ±mÄ± ve harÃ§lÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã§Ä±karÄ±yordum. Daha sonra Ã¼st liglere geÃ§ince para kazanmaya baÅŸladÄ±m. Fransa'da olduÄŸum dÃ¶nemde Mikail diye TÃ¼rk arkadaÅŸÄ±m vardÄ±. Onun o dÃ¶nemde yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸÄ± iÅŸten ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ben de maddi zorluklar Ã§ekiyordum. Mecburen maÃ§tan Ã§Ä±kÄ±p koÅŸa koÅŸa Mikail'in yanÄ±na gidiyordum. Pazarda meyve ve sebze alÄ±p satÄ±yorduk. Ã‡oÄŸu zaman kasa taÅŸÄ±dÄ±m. Ancak bu gayet normal bir ÅŸey. Futbolcuyum ama her mesleÄŸe saygÄ± duyuyorum. Hala hiÃ§ gocunmadan da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m."

"Belhanda, TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ en iyi oyunculardan biri"

Issam Chebake, Galatasaray'da forma giyen vatandaÅŸÄ± Younes Belhanda'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ en iyi oyunculardan biri olduÄŸunu belirtti.

Bu sezon ortaya koyduÄŸu performansla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ±n en fazla eleÅŸtirdiÄŸi futbolcularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Belhanda ile ilgili Chebake, "Belhanda'nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸini duyuyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. Bunlar gerÃ§ekten beni Ã¼zÃ¼yor. Belhanda, kalitesi ve tekniÄŸiyle Galatasaray'a faydalÄ± olan ve olmaya devam edebilecek bir oyuncu. Ben de her maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m zaman yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼mÃ¼ vermek istiyorum ama bazen duraksayabiliyorsunuz. Bizim de duraÄŸanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemler oluyor. Robot deÄŸiliz. Belhanda, Ã§ok iyi bir pasÃ¶r. Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n Belhanda'yÄ± sahiplenmesini isterim. Belhanda, TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸ en iyi oyunculardan biri." diye konuÅŸtu.

"TÃ¼rkiye beni Ã§ok geliÅŸtirdi"

BtcTurk Yeni Malatyaspor formasÄ±yla bu sezon tÃ¼m kulvarlarda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 17 maÃ§ta bir gol atan Chebake, SÃ¼per Lig'in kendisini Ã§ok geliÅŸtirdiÄŸini ifade etti.

Ligde kaliteli takÄ±mlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve rekabetin Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen FaslÄ± futbolcu, "TÃ¼rkiye, beni gerÃ§ekten Ã§ok geliÅŸtirdi. TÃ¼rkiye'de kÃ¼Ã§Ã¼k takÄ±m yok. Hepsi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Her hafta bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarla oynuyoruz. Fransa'da futbola baÅŸladÄ±m, temel eÄŸitimlerimi aldÄ±m ama TÃ¼rkiye'den teklif gelince hemen kabul ettim Ã§Ã¼nkÃ¼ burada atak futbolu oynanÄ±yor. Bu da benim hoÅŸuma gidiyor. BurayÄ± seÃ§memdeki en bÃ¼yÃ¼k nedenlerden biri de TÃ¼rkiye'yi kendime yakÄ±n hissetmem. Fas kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne Ã§ok yakÄ±n. Burada hem dini hem de kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan hiÃ§bir zorluk Ã§ekmedim. BurasÄ± benim ikinci Ã¼lkem gibi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa heyecanÄ±nÄ± tekrar yaÅŸamak istiyoruz"

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarÄ±nda mÃ¼cadele ederek Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Chebake, "Avrupa bizim iÃ§in gÃ¼zel bir deneyim oldu. Bunu bir daha yaÅŸamak istiyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Slovenya'nÄ±n Olimpija takÄ±mÄ±nÄ± saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan ancak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda SÄ±rbistan temsilcisi Partizan'a elenen sarÄ±-siyahlÄ± ekibin oyuncusu, "Avrupa bizim iÃ§in gÃ¼zel bir deneyim oldu. Bu deneyimi bir daha yaÅŸamak istiyoruz. Tekrar Avrupa kupalarÄ±na giderek daha farklÄ± sonuÃ§larla dÃ¶nmeyi hedefliyoruz. Avrupa heyecanÄ±nÄ± tekrar yaÅŸamak ve taraftarlarÄ±mÄ±za da yaÅŸatmak istiyoruz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Â