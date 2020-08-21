İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllarda İstanbul’dan start alan, Bursa’nın Tirilye ilçesindeki koy içi yarışları ile devam eden ve Tirilye-Moda etabı ile sona eren yarış, 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde iki etap olmak üzere İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenlenecek.