Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı
21.08.2020 - 07:00 |

İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı

TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı
ABONE OL

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen TAYK Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek. Daha önceki yıllarda İstanbul’dan start alan, Bursa’nın Tirilye ilçesindeki koy içi yarışları ile devam eden ve Tirilye-Moda etabı ile sona eren yarış, 29-30 Ağustos 2020 tarihlerinde iki etap olmak üzere İstanbul Boğazı ve Caddebostan açıklarında düzenlenecek.

İstanbul Boğazı’nda yelken heyecanı

    Bernard Mensah: Evimde olduğumu hissedebiliyorum
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Namık Sevik’i anıyoruz
      Namık Sevik’i anıyoruz
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'u ikna etti!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'u ikna etti!
    3. MHK Başkanlığı için adaylar ortaya çıktı!
      MHK Başkanlığı için adaylar ortaya çıktı!
    4. Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!
      Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!
    5. Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!
      Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!

    Trabzonspor transfer haberleri | Leipzig’in parası Sörloth'a yetmiyor!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Enner Valencia rötarlı geliyor!

    Galatasaray haberleri | Diagne 4 saat önce idmanda!

    Galatasaray haberleri | Diagne 4 saat önce idmanda!

    Beşiktaş haberleri | Welinton'dan transfer fedakarlığı!

    Beşiktaş haberleri | Welinton'dan transfer fedakarlığı!

    Sıradaki Haber