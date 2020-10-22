22.10.2020 - 20:35 | | AA
İstanbul Challenger TED Open'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.
İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 numaralı seri başı ve dünya eski 52 numarası Jaume Munar, Kazak raket Dmitry Popko’ya 6-3, 6-4, İtalyan Roberto Marcora ise Slovak raket Martin Klizan'a 7-6, 6-1 setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Elemelerden gelen Amerikalı raket Mackenzie McDonald, Hırvat Nino Serdarusic’i 7-6, 6-3 setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etmeyi başardı.
Belaruslu 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ise milli tenisçi Cem İlkel'i 6-2’lik iki set sonucunda 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu.
Turnuvanın beşinci gününde, yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.