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23.10.2020 - 20:12 | | AA

İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu

İstanbul Challenger TED Open'da yarı finale kalan dört raket belli oldu, çiftlerde ise finalin adı kondu

İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu
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İstanbul Challenger TED Open'da çeyrek final aşaması geride kaldı. TED Spor Kulübü'nde gerçekleşen turnuvada teklerde yarı finale kalan dört raket belli olurken, çiftlerde finalin adı kondu. Robert Galloway- Nathaniel Lammons / Ariel Behar-Gonzalo Escobar yarın finalde karşı karşıya gelecek.

Tekler ana tablosunun 5 numaralı seri başı Jason Jung'u 94 dakikanın ardından 7-6, 6-2 ile geçen Fransız raket Benjamin Bonzi adını son dört raket arasına yazdırdı. Bonzi'nin son dörtteki rakibi ise Kazak raket Dmitry Popkoyu 6-4, 6-0 gibi net bir skorla geçen 7 numaralı seri başı Belaruslu Ilya Ivashka oldu. Slovak raket Martin Klizan ilk seti elemelerden gelen Amerikalı Mackenzie Mcdonal'da kaptırsa da etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirerek 4-6, 6-4, 6-3 ile yoluna devam etti. Borna Gojo ilk seti 6-3 bitirdiği maçta ikinci sette 1-0 öndeyken rakibi Avusturyalı Sebastian Ofner'ın maçtan çekilmesiyle yarı finale yükseldi. Hırvat tenisçi Gojo final yolunda Martin Klizan ile mücadele edecek. 

İstanbul Challenger TED Openda çiftlerde finalistler belli oldu

ÇİFTLERDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Çiftlerde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak ekipler de belirlendi. İki Amerikalı tenisçiden oluşan Robert Galloway-Nathaniel Lammons tandemi Hırvat Ivan Sabanov-Matej Sabanov ikilisini 7-6, 6-1 yenerek finale yükseldi. Yarı finalin bir diğer kazananı ise Ukraynalı Denys Molchanov-Sergiy Stakhovsky ikilisini 6-1, 7-6 ile geçen 1 numaralı seri başı Ariel Behar-Gonzalo Escobar çifti oldu.   

Organizasyonda yarın saat 11:00de çiftler finali oynanacak. Final müsabakasının ardından ise teklerde yarı final mücadeleleri gerçekleştirilecek. 

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