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20.10.2020 - 00:40 |

İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!

Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Challenger TED Open'da heyecan başladı

İstanbul Challenger TED Open'da Marsel İlhan ilk turda elendi!
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Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan İstanbul Challenger TED Open'da heyecan başladı. 

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nün 72.kez ev sahipliğinde düzenlenen, 104 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk gününde, 3 Türk tenisçi korta çıktı. 

Organizasyonda, milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 145 numarası, İtalyan Lorenzo Giustino'yu 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı. 

Milli tenisçi Ergi Kırkın, turnuvanın 7 numaralı seri başı Belaruslu Ilya Ivashka’ya 6-2, 6-4’lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya tekler kategorisinde veda etti. Marsel İlhan ise Avusturyalı rakibi Sebastian Ofner’a 6-7, 6-4, 6-4’lük skorla 2-1 mağlup oldu ve ilk turda elendi. 

Turnuvaya elemelerden gelen Hırvat tenisçi Borna Gajo ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı 2018 TEB BNP Paribas Istanbul Open şampiyonu Taro Daniel’i 2-6, 7-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etmeyi başardı. 

Dünya 225 numarası Fransız Elliot Benchetrit ile eşleşen, milli tenisçi Cem İlkel yarın korta çıkacak. 

25 Ekim Pazar günü final maçıyla sona erecek organizasyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, tüm maçlar ücretsiz izlenebilecek.

İstanbul Challenger TED Openda Marsel İlhan ilk turda elendi

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