İstanbul Challenger’da zafer Ivashka’nın

72. İstanbul Challenger TED Open’da heyecan sona erdi, şampiyonluk kupası Ilya Ivashka’ya gitti. Turnuvada 7 numaralı seribaşı Ivashka finalde Slovak rakibi Martin Klizan’ı 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, bugün başlayacak. Toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak dünya eski 15 numarası Kaia Kanepi sahne alacak. Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Doğa Akyürek, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ayla Aksu da turnuvada korta çıkacak.