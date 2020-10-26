26.10.2020 - 07:00 | | AA
İstanbul Challenger’da zafer Ivashka’nın
72. İstanbul Challenger TED Open’da heyecan sona erdi, şampiyonluk kupası Ilya Ivashka’ya gitti.
72. İstanbul Challenger TED Open’da heyecan sona erdi, şampiyonluk kupası Ilya Ivashka’ya gitti. Turnuvada 7 numaralı seribaşı Ivashka finalde Slovak rakibi Martin Klizan’ı 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Öte yandan Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası, bugün başlayacak. Toplam 25 bin dolar ödüllü organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak dünya eski 15 numarası Kaia Kanepi sahne alacak. Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Doğa Akyürek, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ayla Aksu da turnuvada korta çıkacak.