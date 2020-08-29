İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı

Marinbase tarafından İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020 dün 39 junior ve minik oyuncuların katılımıyla başladı.

Yetişkinlerin turnuvası ise yarın 10.00’da start alacak. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen organizasyon iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak.

Turnuva, müsabakaların ardından 16.30’daki ödül töreni ile son bulacak.