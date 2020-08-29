Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı
29.08.2020 - 07:00 |

İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı

Marinbase tarafından İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020 dün 39 junior ve minik oyuncuların katılımıyla başladı.

İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı
ABONE OL

Marinbase tarafından İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020 dün 39 junior ve minik oyuncuların katılımıyla başladı.
Yetişkinlerin turnuvası ise yarın 10.00’da start alacak. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen organizasyon iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak.
Turnuva, müsabakaların ardından 16.30’daki ödül töreni ile son bulacak.

İstanbul Kemer Country Clubda büyük heyecan başladı

    İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok transferini açıkladı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'ın imdadına yetişti! 5 milyon dolarlık kaynak...
      Galatasaray'ın imdadına yetişti! 5 milyon dolarlık kaynak...
    2. Fransa Turu'nda start bugün veriliyor
      Fransa Turu'nda start bugün veriliyor
    3. Levent Kalkan’ın acı günü
      Levent Kalkan’ın acı günü
    4. İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı
      İstanbul Kemer Country Club'da büyük heyecan başladı
    5. Galatasaray'dan milli takım açıklaması!
      Galatasaray'dan milli takım açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...

    Transfer haberleri | Galatasaray Halil Akbunar'a talip oldu! Takas teklifi...

    Eski Fenerbahçeli Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret

    Eski Fenerbahçeli Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret

    Beşiktaş transfer haberleri | Bir stoper daha! Adama Soumaoro için pazarlık...

    Beşiktaş transfer haberleri | Bir stoper daha! Adama Soumaoro için pazarlık...

    Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"

    Transfer haberleri | Aldair Rodriguez: "Fenerbahçe ile görüştüm"

    Sıradaki Haber