İstanbul Maratonu basın toplantısı yapıldı

NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı. Geçmiş yılların aksine bu sene Yenikapı’dan başlayacak olan yarışta koşucular ilk kez köprüden 2 kez geçecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yarışın aynı zamanda tarihi bir yolculuk olacağını ifade ederken, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur da, “42 yıllık yarışta ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak” dedi.

42.’si gerçekleşecek olan Nkolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş toplantıda hazır bulundu. 8 Kasım’da gerçekleşecek olan maratonda geçmiş yılların aksine pandemi nedeniyle başlangıç noktası Yenikapı Meydanı olacak. Sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçip Altuniza’den geri dönecek ve Boğaz’ı 2 kez geçmiş olacaklar.

Renay Onur: “İlk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak”

İstanbul gibi büyük şehirlerin sporla daha güzel olduğunu ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Pandemi sürecinde durmadık, İstanbulluları evde fitness yaparak sağlıklı ve aktif tutmaya çalıştık. Eve kapandığımız sürecin tamamlanmasıyla birlikte organizasyonlarımıza başladık. Bu sene yarışı özellikle yapmayı istememizin sebebi, 42 sene önce bu yarışı başlatan 11 kişi vardı. Bu 11 kişinin içinde Selahattin Yıldız’ı bu sene kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu 11 kişiden 3’ü aramızda. Bu isimler olmasaydı 42 yıldır süren bu maraton olmayacaktı. Bu yıl maratonun ismi Nkolay İstanbul Maratonu oldu. Bugün itibariyle 2300 Türk sporcu maraton için kayıt oldu. Bu da Türk sporcular açısından bir rekor olacak. Şu ana kadar 900 yabancı sporcu katılım sağladı. Sayının artmasını bekliyoruz. Bu sene pandemiye özel parkur çıkarmak zorunda kaldık. Sosyal mesafe kurgulamamız gerekiyor. Bunu da köprü üzerinde uygulamamız mümkün görünmedi. Bu yüzden yarı maratonda da test ettiğimiz, Yenikapı Meydanı’ndan başlatacağız. 50 bin metrekare bir alan. O nedenle yalnızca bu sene olmak üzere parkur Yenikapı’da başlayacak. Yenikapı’dan Galata Köprüsü’ne, buradan Karaköy’e ve Barbaros Bulvarı’nı tırmanıp köprüye gidecekler. Sonrasında Altunizade’den dönerek Galata Köprüsü’nden Balat’a dönecek, daha sonra Yenikapı’da son bulacak. İlk defa Avrupa’dan Asya’ya koşacaklar ve köprüyü 2 kez geçecekler. İlk kez bu kadar boş bir alanda koşacaklar. Katılamayacak olan kişiler için de sanal koşu olacak. Muhtemelen dünyada en fazla katılım sağlanan sanal koşuyu gerçekleştireceğiz. 81 ili beraber koşturmayı planlıyoruz. Parkur içinde 500 gönüllü yarışa destek olacak” ifadelerini kullandı.

Serdar Sümer: “Bu koşuyu markamızla özdeşleştiriyoruz”

İstanbul Maratonu’na Nkolay markasıyla isim sponsoru olan Aktif Bank’ın Genel Müdürü Serdar Sümer, “Maraton ve koşuyu ben biraz hayata benzetiyorum. Bizim de bankamızın yola çıkması gibi. 25 kişiyle 50 milyon Dolar’la yola çıkmıştık. Şimdi 2000 kişiyiz ve yıllık karımız neredeyse 100 milyon Dolar. Yol ilerledikçe mesafe kısalıyor ve siz de güçleniyorsunuz. Ama daha da önemlisi bundan da keyif alıyorsunuz. Maratonda da bu şekilde. Koşarak şehrin keyfine varıyorsunuz. Bu maratonun isim hakkını almak istiyorduk ve şu anda benim için çok özel bir an. Nkolay ismini kullanmamızın sebebi ise, her zaman her yerde bireylere hizmet sunmak istediğimiz dijital bankamız, bu maratonla çok örtüşüyor. Bu maratonda şehri sizin için kapatıyorlar ve siz bu sürede hiç geçmediğiniz yerlerden yaya olarak geçme şansına sahip oluyorsunuz. Bunun yanında sanal koşular da var. Bu koşuları da markamızla çok özdeştiriyoruz. İstediğiniz şehirden istediğiniz zaman bu koşuya katılabiliyorsunuz. Bu da bizim markamızda yapmamızı istediğimiz şey. Maratonda koşacak isimler içinde ben de varım. Tamamlamayı umuyorum” açıklamasını yaptı.

Mustafa Yasin Taş: “Yaptığımız organizasyonu görenler, bu işin yapılabileceğini görüyor”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, İstanbul Maratonu’nun son yıllarda 10 binlerce kişiye ulaştığını ifade ederek, “Türkiye’nin kitlesel olarak yapılan en büyük spor organizasyonu oldu. İlk defa Selahattin Yıldız abimizin olmadığı bir yarış olacak. Onu da buradan yad ediyoruz. Pandemi döneminde katılım sayısı ne yazık ki düştü. 2018 yılına kadar 2 saat 10 dakikayı görememiştik parkurda. 2 saat 20 dakikanın altında koşan ve 2 kez bu yarışı kazanan kadın yarışçı, geçen sene Doha’da dünya şampiyonu oldu. Yabancı sporcuların yanında İstanbul Maratonu aynı zamanda Türkiye Maraton Şampiyonası olarak da değerlendirileceği için bizim atletlerimiz de katılacak. Kaliteli ve butik bir maraton olacak bu sene. Bütün dünyada maraton faaliyetleri askıya alındı ya da ertelendi. Bu maratonun yapılması çok önemliydi. 1979 yılından bu yana hiç ara verilmeden yapılıyor. İstanbul Yarı Maratonu’nda çektiğim çıkış videosunu, Polonya’daki paydaşlarımla paylaştım ve çok hoşlarına gitti. Bazı çekinceleri vardı onların ve iptal etmişlerdi yarışı. Bu işin bu şekilde yapılabildiğini görünce de yarışları iptal ettikleri için pişman oldular. 8 Kasım’da çok güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Bütün sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu: “Tarihi bir yolculuk olacak”

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir adına heyecan duyulan bir organizasyon olduğunu belirterek, “Bu maraton büyük emeklerle buraya gelen kıymetli bir organizasyon. Değerli abilerimize de aramızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Vefat eden bir büyüğümüz var, aramızda olamayan büyüklerimiz var. 1979’da ince düşünen ve böylesi güzel bir organizasyonu İstanbul’a kazandıran herkese minnet duyuyorum. Bütün arkadaşlarım bu emekle çalışıyorlar. Serdar Bey’e teşekkür ediyoruz. Sportif bir yönetici ve kurumunu da sporla eşleştirip kıymetli bir karakter ortaya koyuyor. İnşallah ismiyle birçok mesajı içinde barındıran bir kavramla bu koşu yıllarca sizinle anılır. İstanbul’un bu markasını bütün dünyaya yaymak istiyoruz. Pandemi süreci hedeflerimizi biraz frenledi ancak sportif manada frenlemedi. Katılımlar oldukça yüksek. Atletizm Federasyonu’na da işbirliği için teşekkür ediyorum. Başkan vekilimiz bizimle, başkanımıza da geçmiş olsun diyoruz. Böylesine güzel bir etkinliği daha yaygın hale getirmek istiyoruz. İstanbul’u triatlon, yarı maraton ve maratonla buluşturduğumuzda, bu güzel kenti sporla özdeşleştirmiş oluyoruz. Ben bütün şehrin katılmasına bir anlamda Olimpiyat ruhu diyorum. Bunu gerçekleştiremezsek Olimpiyat şehri olamayız. Maratonun da ayrı bir ruhu var. 2 kıtanın birleştiği bir maraton bu. Bu organizasyonu 42 yaşına eriştirmek de çok değerli. Maraton daha önce halkın katılımıyla başka bir coşkuyla yürüyordu ancak bu sene pandemi sürecindeki tedbirlerden dolayı yapamıyoruz. Ama gördüm ki başka bir boyuta taşınmış. Bu sene koşanlar çok şanslı. Köprüden 2 kez geçecekler. Bu maratonumuz altın maraton kategorisinde. Arkadaşlarımız bütün tedbirleri alarak katılımı en üst seviyeye taşımaya çalıştılar. Demek oluyor ki İstanbul olarak dünyanın en üst seviyesindeki bütün organizasyonları gururla yapabiliriz. Arkadaşlarımız Covid’le ilgili bütün önlemleri alıyorlar. Tek bir sporcunun bile sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Yenikapı’dan başlayacak bu koşu aynı zamanda tarihi bir yolculuk olacak. Yenikapı’da 8-9 bin yıllık tarihten başlayacaklar ve her yüzyılında önemli izlere sahip olan bu kenti koşacaklar ve tarihi yolculuk yapacaklar” açıklamasında bulundu.

“İnşallah biz de bir gün koşarız”

Gerçekleşecek olan sanal koşuya da dikkat çeken İmamoğlu, “Sanal koşuyla sivil toplum kuruluşlarına da etkili bir destek sağlanmasını bekliyoruz. Uluslararası düzeyde bu maraton en büyük organizasyon diyebiliriz. Bizim bir parçamız olacak olan gönüllü katılımına da şimdiden teşekkür ediyoruz. Bunun en etkin ve üst seviyede koşulması için atletizm federasyonu bütün titizliğiyle aramızda olacak. Valiliğimize ve ilgili birimlere de yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehrin enerjisine, bu şehrin bütün dünyaya tanıtımına ciddi katkılar sunmasını istiyorum. Serdar Bey gibi koşunun içinde olamayacağım ancak uzaktan takip eden bir şekilde sürecin içinde olacağım. İnşallah biz de bir gün 42 bin 195 metreyi koşarız. Ter dökecek bütün unsurlar layıkıyla süreci temsil edecektir. Nkolay İstanbul Maratonu, İstanbul’a hayırlı olsun” dedi. Olimpiyatlarla ilgili de konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Olimpiyat bizim sıkı şekilde gündemimizde. Olimpiyat sadece tesis demek değildir. Çok iyi tesislerimiz var ancak bir şehrin olimpiyatı kazanabilmesi için başka manada hazırlanması gerekiyor. Bir yol haritamız var, bunun başka aşamaları da var ve yoğun çalışıyoruz. Tek başına belediyenin değil, olimpiyat komitesinden bakanlığa dek bütün bir süreç. Ancak kesinlikle sürecin içinde olması gereken kesim 16 milyon İstanbullu” ifadelerini kullandı.