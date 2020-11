İstanbul Maratonu'na Kenya damgası!

Bu yıl salgın nedeniyle 15 kilometre ile 8 kilometrelik halk koşusu düzenlenmeyen organizasyonda 42 km’lik maratona ise 4 bin atlet katıldı. Erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang, kadınlanda ise vatandaşı Diana Chemtai Kipyogei zirveye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42. İstanbul Maratonu sona erdi. Organizasyonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlanda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Düzenlenen maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı 7. sırada bitiren milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23’lük derece elde ederek Türk sporcular arasında ilk sırada geldi. Kadınlarda ise Tubay Erdal, 2.41.11 ile zirveye çıktı.



İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer’in vediği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi.



Bu iki koşunun yerine “Tek başına bizimle koş” sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştirildi. 42 Km’lik maratonda ise start, kademeli olarak verildi. 1.5 metre mesafe kuralına uyan sporcular, ilk kez Yenikapı’dan yarışa başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ikinci kez geçen atletler tekrar Yenikapı’da finişi gördüler.

Birincilere 50’şer bin lira

Dereceye giren sporculara kupalarının yanı sıra para ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda birinciler 50’şer bin, ikinciler 35’er bin, üçüncüler ise 20’şer bin lira aldı. Maratonun isim sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verdi. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30’ar bin, ikinci tamamlayanlara 15’er bin, üçüncülüğü alanlara ise 5’er bin lira verildi. Ayrıca tekerlekli sandalye ve paten branşı ile yaş kategorilerinde dereceye girenlere de para ödülü takdim edildi.

‘Türk sporcular ilgi gösterdi’

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, maraton öncesi organizasyona güzel bir katılım olduğunu belirtti. Onur, “Pandemiye özel bir parkur yaptık. İlk defa 42 yıllık maraton tarihinde köprüyü iki kere geçti koşucular. Bizi başka heyecanlandıran bir olay da Türk koşucularının maratona talebi çok fazla oldu. Kit alımına bakıldığında Türk koşucularının bitirmesinde sayı olarak 42 yıllık bir rekoru da kırabiliyor olabiliriz. Yabancı katılımı 45 ülkeden oldu. 300-350 arası yabancı katıldı” dedi.

Ödüller dağıtıldı

Maratonun ardından düzenlenen törenle dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Elit atlet erkekler kategorisinde birinci olan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang’a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2. Felix Kimutai’ye TAF Başkanı Fatih Çintımar, 3. olan Zewudu Hailu Bekele’ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya ödüllerini verdi.

Elit atlet kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen ödül töreninde ise birinci olan Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei’ye İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ikinci olan Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan’a İBB Genel Sekreteri Can Akın, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Tigist Memuye’ye N Kolay yöneticisi Ayşegül Adacan ödüllerini verdi.

Red Bull Challengers da koştu

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu’nda yer aldı. Hazırlıklarını İstanbul, İzmir ve Ankara’nın en zor parkurlarında gerçekleştiren Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu’nda kilometrelere meydan okudu. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, koşmak isteyenlere de ilham oldu.