İstanbul Sprint Triatlonu 500 sporcuyu ağırlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile bu yıl Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde düzenleyeceği ‘İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası’ 18 Ekim Pazar günü sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 500 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek. Yarışlar, pandemi tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı olacak.



Bireylere fiziksel aktivite imkânı sunacak müsabakalar, triatlon branşının tanıtımına da katkı sağlayacak. 18 – 64 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların kıyasıya mücadele edeceği organizasyon için kit dağıtımı 17 Ekim Cumartesi günü Spor İstanbul tesisi olan Fatih Spor Kompleksi’nde yapılacak. Aquatlon ve sprint triatlon branşlarında gerçekleşecek müsabaka sonucunda erkekler ve kadınlarda 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara kürsü madalyaları ve özel ödüller verilecek. Etkinlik, 16.30’da yapılacak ödül töreninin ardından sona erecek

18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul Sprint Triatlonu nedeniyle; Gürpınar Sahil Yolu, Dede Korkut Caddesi'nin bir şeridi, Dalyan Caddesi'nin tamamı, Şen Sokak ile Ömer Seyfettin Caddesi'nin tamamı 07.00 ile 17.00 arası trafiğe kapalı olacak.