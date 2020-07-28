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28.07.2020 - 11:32 |

İstanbul Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşulacak

Klasmanında dünyanın en iyileri arasında yer alan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, pandemi önlemleriyle birlikte, 20 Eylül 2020 Pazar günü koşulacak.

İstanbul Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşulacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 15’nci kez start almaya hazırlanıyor. World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, pandemi önlemleri çerçevesinde kişi sayılarında sınırlamasına gidilerek koşulacak. Sporcular, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterlerine göre yarışacak

PANDEMİ NEDENİYLE TEK PARKURDA KOŞULACAK
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 10 kilometre koşuları gerçekleşmeyecek. 2 bin 500 atlet ile sınırlı tutulan etkinlikte, 21 kilometrelik parkur koşulacak.

Daha önce 5 Nisan 2020’de koşulması planlanan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, küresel salgın nedeniyle ertelendi ve düzenlemelerle birlikte yeniden gözden geçirildi. Kişi sayısı düşürülerek gerçekleştirilecek yarışlar, pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini karşılayarak 20 Eylül 2020 Pazar günü koşulacak.

Sporcu sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığı, her detayın düşünüldüğü etkinlik, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan güzergahı ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor. İstanbul’un marka değerini yükselten, kentin uluslararası düzeyde tanıtımı için önemli bir yere sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Kasım ayında gerçekleşecek maratona da hazırlık niteliği taşıyor.

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