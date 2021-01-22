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22.01.2021 - 00:30 | | AA

İstanbul'da Altuğ Çelikbilek - Cem İlkel ikilisi elendi!

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da ikinci tur maçları tamamlandı.

İstanbul'da Altuğ Çelikbilek - Cem İlkel ikilisi elendi!
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Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da ikinci tur maçları tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, turnuvanın beşinci gününün ilk maçında korta çıkan 3 numaralı seribaşı Fransız Antoine Hoang, İtalyan raket Lorenzo Giustino'yu 6-4’lük iki setle geçti. Hoang, turnuvanın 6 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenen Fransız Benjamin Bonzi'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Elemelerden gelen Fransız Arthur Rinderknech, ABD'li Brandon Nakashima'yı 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek, 4 numaralı seribaşı Arjantinli Facundo Bagnis'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle eleyen İsviçreli Marc-Andrea Huesler ile çeyrek finalde eşleşti. 

Turnuva, yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde de yarı final maçlarıyla sürecek. Milli tenisçi Ergi Kırkın da 1 numaralı kortta başlayacak ikinci maçta, 7 numaralı seribaşı Slovak raket Jozef Kovalik karşısında yarı final mücadelesi verecek.

Çiftlerde ise çeyrek finalde Türk tenisçiler Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel ikilisi, Jonathan Erlich-Andrei Vasilevski çiftine 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

İstanbulda Altuğ Çelikbilek - Cem İlkel ikilisi elendi

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