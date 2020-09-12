İstanbul'da Bouchard rüzgarı!

ONUR DİNÇER



Hava şartları nedeniyle sporcuların servis atmakta zorlandıkları TEB BNP Paribas Tennis Championship çeyrek finalinde Bouchard, Kovinic’e ilk seti verdi. Yıldız raket, buna karşın geri dönmeyi başardı, 2. WTA kupası için dev bir adım attı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da heyecan dün oynanan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti. Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen ve D-Smart’tan ekranlara gelen turnuvaya wild card ile elemelerden katılan Eugenie Bouchard, Danka Kovinic karşısında 3-6, 6-4 ve 7-5’lik setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı.

Kanadalı raket maça iyi başlamadı, servisini de kırdırdığı bölümde bir anda 3-0 geriye düştü. Kalan bölümdeki gayreti ancak üç oyun alabilmesine yetti, setlerde 1-0 geriye düştü: 3-6. 2. set karşılıklı servis kırmalarla başladı, 3-3’te durum eşitlendi. Bouchard 5-4 öne geçerek elde ettiği avantajı, servis kırarak taçlandırıp setlerde durumu 1-1’e getirdi: 6-4.





Final seti büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibine oranla sadece ace’lerde bir üstünlük kurabilen Karadağlı Kovinic, mental olarak daha güçlü kalan Bouchard karşısında tutunamadı, 4 yıl önce Çağla Büyükakçay’a finalde kaybettiği İstanbul’a bu kez çeyrek finalde veda etti. Eski günlerinden esintiler sunan ve son seti 7-5 ile alan Bouchard 2. WTA şampiyonluğuna ilerledi.

Bir diğer çeyrek finalde İspanyol Badosa, turnuvanın 3 numarası Polona Hercog’u 4-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle eledi, bugün 14.30’da başlayacak yarı finalde Bouchard’ın rakibi oldu. Çek Martincova, Belaruslu Sasnovich’i 6-2, 6-3; Rumen Maria Tig de 2 numara İsveçli Peterson’u 6-3, 6-1’lik setlerle yendi. Martincova-Tig yarı finali ise bugün 18.00’de oynanacak.