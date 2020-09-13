İstanbul'da final: Bouchard - Maria Tig

ONUR DİNÇER

Kanadalı Bouchard, Hercog’u eleyerek dikkatleri üzerine çeken Badosa’yı; Rumen Maria Tig de elemelerden yarı finale gelerek sürpriz yapan Martincova’yı zorlanmadan geçti. TEB BNP Paribas Tennis Championship’te final maçı bugün 17.00’de oynanacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da finalin adı belli oldu. İstinye’deki Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen ve bir haftadır büyük bir heyecana sahne olan toprak kort turnuvasında dün yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Günün ilk yarı finali, turnuvanın yıldızı Eugenie Bouchard ile İspanyol Paula Badosa arasında oynandı. Çeyrek finalde seribaşı isimlerden Hercog’u eleyerek dikkatleri üzerine çeken Badosa, Kanadalı rakibi karşısında ise hiçbir varlık gösteremedi. Eski dünya 5 numarası Bouchard, turnuvadaki en rahat maçını oynadı, 1 saat 25 dakika içinde 6-3, 6-2 ile 2-0 kazanarak finale çıktı.

Diğer yarı finalde Çek Tereza Martincova ile Rumen Patricia Maria Tig raket salladı. Turnuvaya elemelerden katılan ve elde ettiği sonuçlarla sürprize imza atan Martincova’ya geçit vermeyen 26 yaşındaki Maria Tig, mutlu sona ulaştı. Dünya 88 numarası olan tecrübeli raket, maçın setlerini 6-3 ve 6-3’lük skorlarla üstün bitirdi. Bouchard-Tig finali bugün 17.00’de başlayacak D-Smart’tan ekranlara gelecek.

D-Smart ekranlarında

Çiftlerde finalde karşılaşacak isimler de oynanan maçlar sonucunda belli oldu. 1 ve 2 numaralı seri başı çiftler, fire vermeden finale yükseldi. Finalde Guarachi/Krawczyk çifti, Perez/Sanders ikilisiyle bugün saat 14.30’da karşılaşacak.